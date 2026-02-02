weather bedeckt
  4. Guter Onlineservice: Viele Meldungen, schnelle Hilfe: Bürgerservice „Sag’s uns einfach“ stark gefragt

Zu Jahresbeginn häuften sich die Meldungen auf Genthins Online-Plattform – besonders ein Problem stach hervor. Doch wie schnell reagierte die Stadt wirklich?

Von Robert Sonntag 02.02.2026, 17:20
Der Online-Bürgerservice der Stadt Genthin wurde im Januar sehr häufig genuzt.
Genthin - Der Bürgerservice „Sag’s uns einfach“ auf der Internetseite der Stadt Genthin wurde zu Beginn dieses Jahres intensiv genutzt. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger meldeten über die Plattform verschiedene Anliegen, insbesondere im Januar kam es zu einer auffälligen Häufung von Hinweisen.