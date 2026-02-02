weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  Start bis 2037 geplant: 50 Hertz plant riesige Stromtrasse: Warum die Müritz-Elbe-Leitung Jerichow auf jeden Fall trifft

Das Berliner Unternehmen 50 Hertz plant mit der Müritz-Elbe-Leitung den Bau einer großen Stromleitung und Umspannwerken. Warum Jerichow auf jeden Fall betroffen ist und wie die Region davon profitieren soll.

Von Louis Hantelmann 02.02.2026, 18:04
Das Unternehmen 50 Hertz plant den Bau der Müritz-Elbe-Leitung. Die große Stromtrasse wird auch durch die Einheitsgemeinde Jerichow laufen.
Das Unternehmen 50 Hertz plant den Bau der Müritz-Elbe-Leitung. Die große Stromtrasse wird auch durch die Einheitsgemeinde Jerichow laufen. Foto: Simone Pötschke

Jerichow. - Mit einer riesigen Trasse soll der im Norden aus Wind gewonnene Strom durch die Müritz-Elbe-Leitung zukünftig von Grabowhöfe (bei Waren/Müritz) bis Marke (bei Raguhn-Jeßnitz) in Richtung Süden fließen. Betroffen wird davon auch die Einheitsgemeinde Jerichow sein.