Das Berliner Unternehmen 50 Hertz plant mit der Müritz-Elbe-Leitung den Bau einer großen Stromleitung und Umspannwerken. Warum Jerichow auf jeden Fall betroffen ist und wie die Region davon profitieren soll.

Das Unternehmen 50 Hertz plant den Bau der Müritz-Elbe-Leitung. Die große Stromtrasse wird auch durch die Einheitsgemeinde Jerichow laufen.

Jerichow. - Mit einer riesigen Trasse soll der im Norden aus Wind gewonnene Strom durch die Müritz-Elbe-Leitung zukünftig von Grabowhöfe (bei Waren/Müritz) bis Marke (bei Raguhn-Jeßnitz) in Richtung Süden fließen. Betroffen wird davon auch die Einheitsgemeinde Jerichow sein.