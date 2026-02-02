Start bis 2037 geplant 50 Hertz plant riesige Stromtrasse: Warum die Müritz-Elbe-Leitung Jerichow auf jeden Fall trifft
Das Berliner Unternehmen 50 Hertz plant mit der Müritz-Elbe-Leitung den Bau einer großen Stromleitung und Umspannwerken. Warum Jerichow auf jeden Fall betroffen ist und wie die Region davon profitieren soll.
02.02.2026, 18:04
Jerichow. - Mit einer riesigen Trasse soll der im Norden aus Wind gewonnene Strom durch die Müritz-Elbe-Leitung zukünftig von Grabowhöfe (bei Waren/Müritz) bis Marke (bei Raguhn-Jeßnitz) in Richtung Süden fließen. Betroffen wird davon auch die Einheitsgemeinde Jerichow sein.