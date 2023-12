In der Siedlung in Ferchland wurden bei Bauarbeiten Leitungen aus Uralt-Zeiten gefunden.

Elbe-Parey- - In letzter Zeit wurde in der Gemeinde Elbe-Parey wiederholt festgestellt, das Straßenlaternen ausfallen oder überhaupt nicht funktionieren.

„Grund dafür“, so Gemeindebürgermeisterin Nicole Golz, „sind die alten Kabel, die sich noch im Erdreich befinden“. In Elbe-Parey sind rund 60 Prozent der Straßen noch nicht saniert. Dort könnten überall diese Probleme mit den Straßenlaternen auftreten. Nicole Golz: „In der Vergangenheit wurden in Leitungen, die in der Erde liegen, immer wieder Muffen eingebaut. Irgendwann sind diese Leitungen dann aber nicht mehr reparabel.“

Auch Ferchland betroffen

In Ferchland beispielsweise war die Siedlung mit ihren vier Stichstraßen vom Laternenausfall betroffen. Anfang November wurde dort mit Bauarbeiten begonnen. „Es wurden Leitungen gefunden, die man eigentlich nicht finden wollte. Sie stammen noch aus Uralt-Zeiten“, so die Gemeindebürgermeisterin.

In Hohenseeden sind der Brandensteiner Weg und ein Stück der Waldstraße betroffen. Nicole Golz: „Im Brandensteiner Weg muss vermutlich auf einem Streckenabschnitt eine neue Leitung verlegt werden. Geplant ist, dass dies Anfang des neuen Jahres geschieht.“ Im Zuge dieser Bauarbeiten sollen dann die Betonpfeiler entfernt und neue Laternen aufgestellt werden.

In Güsen fällt im Oberdorf, im Bereich Kirche, jede zweite Laterne aus, wenn es regnet. „Es besteht die Befürchtung, dass so etwas auch in anderen Ortschaften noch auftritt“, schwant der Gemeindebürgermeisterin nichts Gutes.

Die Hoffnung des Bauamtes liegt nun auf einem Synergieeffekt. Wenn sich genug Leute für den Breitbandausbau/Glasfaser entscheiden, dann könnten im Rahmen der Verlegung dieser Kabel gleich neue Leitungen für die Straßenlaternen mit verlegt werden. Im Haushalt der Gemeinde Elbe-Parey sind für 2024 20.000 Euro für Investitionen und 165.000 Euro für Reparaturen veranschlagt.

Die Gemeindebürgermeisterin betonte noch einmal, dass die Straßenbeleuchtung keine Pflichtaufgabe der Gemeinde ist. Verkehrssicherung ja, aber ohne Licht. Nicole Golz: „Es ist eine freiwillige Aufgabe im Sinne des Kommunalrechts. Wir wollen ja etwas unternehmen, brauchen dazu aber auch etwas Geduld, auch bei den Bürgern.“