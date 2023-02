In Bensdorf wird wieder an der B 1 gebaut. Autofahrer müssen Umleitungen fahren.

Brandenburg/H./Genthin - Auf der B1 werden in Richtung Brandenburg die Bauarbeiten an der Fahrbahn fortgesetzt. Dadurch kommt es bis Ende März zu mehreren Vollsperrungen und Umleitungen, von denen auch das Jerichower Land betroffen ist. Seit der vergangenen Woche laufen die Arbeiten zur Erneuerung der Fahrbahndecke, heißt es seitens des Landesbetriebes für Straßenwesen.

Bis Freitag, 31. März, würden dabei die Bauarbeiten in allen Bereichen fortgesetzt. Die Strecke betrage rund vier Kilometer und werde mit mehreren Vollsperrungen einhergehen. In dieser Woche wird die östliche Abfahrt der L 96 auf die B 1, einschließlich des Ortes Neubensdorf bis zur Dorfstraße, auf rund zwei Kilometern bearbeitet. Dabei bleibe der Norma-Discounter aus Richtung Plaue und der Dorfstraße erreichbar.

Umleitungen bis Ende März

In der kommenden Woche werde bis zum 17. März auf der B 1 ab der Dorfstraße bis zum Ort Woltersdorf und dem Ortseingang Plaue auf einer Länge von 1,7 Kilometern gebaut. Dann bleibe der Discounter aus Richtung Neubensdorf und der Dorfstraße erreichbar. Während der Vollsperrungen in dieser und in der nächsten Woche werde der Verkehr von Plaue, Görneweg, über Kirchmöser- Wusterwitz - K 6954 - L 96 / B1 nach Genthin und Rathenow und in entgegengesetzter Richtung umgeleitet.

Die letzte Vollsperrung folgt zwischen dem 20. und 31. März. Dann wird auf der westlichen Abfahrt der L 96, einschließlich Anschluss der B 1, auf einer Länge von 0,2 Kilometern gearbeitet. Die Umleitung führt dann über Plaue, Görneweg, Kirchmöser – Wusterwitz - K 6954 - L 96 – Rogäsen - L 961 – Karow nach Genthin und Rathenow und zurück in entgegengesetzter Richtung.

Die Bauarbeiten auf der B1 laufen seit Juni 2022. In mehreren Abschnitten wurden unter anderem die Fahrbahn und der Radweg erneuert worden.