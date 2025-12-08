Weihnachtsmann mit Helfern unterwegs Vom Christmas-Burger bis zur Candy-Bar: Über 1.000 Besucher beim Weihnachtsmarkt in Altenplathow
Die vierte Auflage des Weihnachtsmarktes in Altenplathow zog am Nikolaustag über 1.000 Besucher in den Genthiner Norden. Die Gäste erwarteten eine Überraschung vom Weihnachtsmann, Musik und jede Menge kulinarische Highlights.
08.12.2025, 17:04
Altenplathow. - Die vierte Auflage des Weihnachtsmarktes in Altenplathow ist erneut ein voller Erfolg gewesen: „Unser Einlass zählte bis 19 Uhr 1.000 Besucher“, freut sich Jean Kitzke-Giese, Vorsitzende des organisierenden Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Altenplathow, über die hervorragende Resonanz der Besucher aus Altenplathow und der Umgebung.