Nach jahrelangen Diskussionen, Übergangslösungen und Verzögerungen steht die Freiwillige Feuerwehr Genthin kurz vor einem wegweisenden Moment. Warum die Fahrzeugübergabe so lange auf sich warten ließ.

Genthin - Bei der Freiwilligen Feuerwehr Genthin steht ein lange erwarteter Moment bevor: Schon bald wird ein neues modernes Einsatzfahrzeug eintreffen. Für die Feuerwehr Stadtmitte bedeutet das aber weit mehr als nur eine Erweiterung des Fuhrparks – es ist der Abschluss eines mehrjährigen Weges, der von intensiven Diskussionen, Übergangslösungen und Geduld geprägt war.