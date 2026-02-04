Löschfahrzeug kommt Vom Unfall zur Lösung: Neues Einsatzfahrzeug für Genthin
Nach jahrelangen Diskussionen, Übergangslösungen und Verzögerungen steht die Freiwillige Feuerwehr Genthin kurz vor einem wegweisenden Moment. Warum die Fahrzeugübergabe so lange auf sich warten ließ.
04.02.2026, 06:12
Genthin - Bei der Freiwilligen Feuerwehr Genthin steht ein lange erwarteter Moment bevor: Schon bald wird ein neues modernes Einsatzfahrzeug eintreffen. Für die Feuerwehr Stadtmitte bedeutet das aber weit mehr als nur eine Erweiterung des Fuhrparks – es ist der Abschluss eines mehrjährigen Weges, der von intensiven Diskussionen, Übergangslösungen und Geduld geprägt war.