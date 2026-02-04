Durch die Finanzspritze des Bundes steht der Gemeinde Biederitz neues Geld zur Verfügung. Wünsche gibt es viele, doch für alle reichen die Mittel nicht. Welche können wahr werden?

Millionen-Summe für Biederitz: In diese Bereiche soll investiert werden

Lange Zeit musste die Gemeinde Biederitz grübeln, wo noch Geld eingespart werden soll. Durch die finanziellen Mittel vom Bund bietet sich nun eine einmalige Gelegenheit.

Biederitz - Nachdem sich die Gemeinde Biederitz im zurückliegenden Jahr vorrangig mit Einsparungen beschäftigen musste, wird es wohl zu Beginn des neuen Kalenderjahres zur Abwechslung um Investitionen gehen. Denn seit Anfang Januar steht frisches Geld aus Berlin zur Verfügung. Doch der Bedarf ist hoch.