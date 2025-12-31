weather schneeregen
Magdeburg, Deutschland
  4. 35 Jahre bei der Agentur für Arbeit: Von der Rolandmühle Burg bis zum „Lieblingsplatz“ in Parey: Anke Rzepka aus Genthin war Brückenbauerin in den Beruf

Nach mehr als drei Jahrzehnten bei der Agentur für Arbeit verabschiedet sich Anke Rzepka aus dem Beruf. Sie hat bewegte Zeiten des Arbeitsmarktes erlebt, wie es sie so nicht wieder gibt.

Von Mike Fleske 31.12.2025, 11:20
Anke Rzepka von der Agentur für Arbeit in Genthin geht nach 35 Jahren im Dienst in den Ruhstand.
Anke Rzepka von der Agentur für Arbeit in Genthin geht nach 35 Jahren im Dienst in den Ruhstand. Foto: Mike Fleske

Genthin - Kein ganz gewöhnlicher Jahreswechsel wartet auf Anke Rzepka von der Genthiner Arbeitsagentur. Denn nächste Woche wird sie nicht am Montagmorgen an ihren Arbeitsplatz zurückkehren und dort mit Jobsuchenden und Arbeitgebern sprechen, schauen wo Bewerber eine neue Stelle finden.