Wo früher getanzt wurde, trainieren heute Menschen für ihre Gesundheit. Warum so viele Besucher nicht nur Therapie, sondern auch Erinnerungen mit nach Hause nehmen.

Von ersten Küssen zur Physiotherapie: Wie die „Neue Welt“ in Altenplathow ein zweites Leben fand

Altenplathow. - Für viele war die „Neue Welt“ ein Ort voller Erinnerungen: laute Musik, volle Tanzflächen, Nächte, an die man sich gern zurückerinnert. Heute ist die ehemalige Diskothek in Altenplathow kaum wiederzuerkennen – doch ihr Herz schlägt noch. Nicht im Takt des Basses, sondern im Rhythmus der Schritte auf dem Laufband, im ruhigen Fluss einer physiotherapeutischen Behandlung. Seit fünf Jahren befindet sich hier das Therapie- und Trainingszentrum von Nicole Rüdiger.