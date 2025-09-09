Ein traditionsreicher Standort erlebt Aufwind: Der bayerische Mittelständler German Hygiene Liquids verlagert seine komplette Produktion nach Genthin. Ministerpräsident Reiner Haseloff sieht darin ein starkes Signal für die Wirtschaft Sachsen-Anhalts.

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff war zu Gast bei German Hygiene Liquids in Genthin

Genthin - Der Genthiner Chemiepark steht vor bedeutenden Veränderungen. Aus diesem Grund schaute jetzt Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) im Chemiebetrieb "German Hygiene Liquids" vorbei. Das Unternehmen aus Bayern hatte kürzlich angekündigt, seine Produktion von Reinigungsmitteln aus dem Ursprungsstandort München nach Genthin verlagern zu wollen.