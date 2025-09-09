Chemieindustrie in Genthin Von München nach Genthin: Ministerpräsident Haseloff besucht neues Herz im Chemiepark
Ein traditionsreicher Standort erlebt Aufwind: Der bayerische Mittelständler German Hygiene Liquids verlagert seine komplette Produktion nach Genthin. Ministerpräsident Reiner Haseloff sieht darin ein starkes Signal für die Wirtschaft Sachsen-Anhalts.
Genthin - Der Genthiner Chemiepark steht vor bedeutenden Veränderungen. Aus diesem Grund schaute jetzt Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) im Chemiebetrieb "German Hygiene Liquids" vorbei. Das Unternehmen aus Bayern hatte kürzlich angekündigt, seine Produktion von Reinigungsmitteln aus dem Ursprungsstandort München nach Genthin verlagern zu wollen.