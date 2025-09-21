weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Kartoffelsuppe mit asiatischer Note: Vorjahressieger Gerry Weber erneut beim Wettbewerb dabei

Malzkeller-Betreiber Gerry Weber wagte sich beim Kartoffelsuppenwettbewerb auf neues kulinarisches Terrain - mit einer leisen Vorahnung.

Von Robert Sonntag 21.09.2025, 11:30
Die Mühen haben sich gelohnt: Janett Weigelt und Gerry Weber mit der preisgekrönten Kartoffelsuppe. Foto: Mario Kraus

Genthin - Auch in diesem Jahr ließ es sich Gerry Weber nicht nehmen, beim beliebten Kartoffelsuppenwettbewerb im Rahmen des Genthiner Kartoffelfests mitzumachen. Der Vorjahressieger trat erneut mit einer eigenen Kreation an – doch seine Erwartungen waren von Anfang an eher bescheiden. Im Gespräch mit der Volksstimme zeigte sich der Unternehmer realistisch: „Ich schätze, mehr als der achte Platz wird es in diesem Jahr nicht.“