Malzkeller-Betreiber Gerry Weber wagte sich beim Kartoffelsuppenwettbewerb auf neues kulinarisches Terrain - mit einer leisen Vorahnung.

Die Mühen haben sich gelohnt: Janett Weigelt und Gerry Weber mit der preisgekrönten Kartoffelsuppe.

Genthin - Auch in diesem Jahr ließ es sich Gerry Weber nicht nehmen, beim beliebten Kartoffelsuppenwettbewerb im Rahmen des Genthiner Kartoffelfests mitzumachen. Der Vorjahressieger trat erneut mit einer eigenen Kreation an – doch seine Erwartungen waren von Anfang an eher bescheiden. Im Gespräch mit der Volksstimme zeigte sich der Unternehmer realistisch: „Ich schätze, mehr als der achte Platz wird es in diesem Jahr nicht.“