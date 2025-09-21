Der Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses in Kalbe verzögert sich und wird teurer als geplant. Sind die Fördermittel jetzt in Gefahr?

Dieses Baustellenschild hängt am Zaun, der die Arbeitsfläche für das neue Feuerwehrgerätehaus umschließt. Sie befindet sich an der Feldstraße.

KALBE. - In der kommenden Woche beginnt die neue Sitzungsschiene der städtischen Ausschüsse. Dann soll es auch darum gehen, dem Bürgermeister freie Hand dafür zu gewähren, bestimmte Aufträge im Zusammenhang mit dem Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses eigenständig zu vergeben.