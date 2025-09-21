Standortprobleme gefährden Feuerwehrgerätehauses Kalbe: Neubau wird teurer – Baugrund sorgt für Verzögerungen
Der Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses in Kalbe verzögert sich und wird teurer als geplant. Sind die Fördermittel jetzt in Gefahr?
21.09.2025, 12:30
KALBE. - In der kommenden Woche beginnt die neue Sitzungsschiene der städtischen Ausschüsse. Dann soll es auch darum gehen, dem Bürgermeister freie Hand dafür zu gewähren, bestimmte Aufträge im Zusammenhang mit dem Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses eigenständig zu vergeben.