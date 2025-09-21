In der Christlichen Sekundarschule in Barby werben 25 Unternehmen aus der Region um die Schüler. Die Auswahl ist riesig, dennoch sollten die jungen Leute sich gut auf die Berufswahl vorbereiten.

Berufsmesse in Barby: 25 Firmen stellen sich vor

Lea (r.) und Hanna lassen hier die Spielzeugautos am Stand von Thyssenkrupp fahren. Fragen rund um die Ausbildung beantwortet hier Benjamin Reimann.

Barby. - 25 Unternehmen warben in dieser Woche bei der Berufsmesse in der Christlichen Sekundarschule Gnadau mit Sitz in Barby um die künftigen Absolventen. Für die Schüler von der achten bis zur zehnten Klasse ist der Besuch der Berufsmesse verpflichtend, sagt Mathias Knabe. Der Mathe- und Physiklehrer hat die Messe maßgeblich mit vorbereitet und die Unternehmen kontaktiert.