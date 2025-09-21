Das Rattenproblem an der Kosmos-Promenade in Magdeburg besorgt viele Anwohner. Reformer Bürger haben einen Brandbrief als Hilferuf gesendet. Die Stadt reagiert nun.

In Magdeburg-Reform gibt es laut den Anwohnern ein großes Rattenproblem.

Magdeburg. - Ungestört stöbert eine ganze Rattenfamilie am Rand des Supermarktes in Magdeburg-Reform nach Nahrung. Direkt neben ihnen ist eine Bushaltestelle, wo Leute warten. Andere gehen unmittelbar an der Hecke vorbei. Die Tiere lassen sich nicht stören. Seit Jahren geht das an der Kosmos-Promenade so, beklagen die Anwohner.