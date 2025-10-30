Seit bekannt wurde, dass Helios die Klinik in Zerbst schließt, reiht sich Termin an Termin, Gesprächsrunde an Gesprächsrunde, um das Aus zu verhindern. Zeichnet sich nun eine Lösung zum Erhalt des Krankenhauses ab? Anzeichen dafür gibt es.

Helios schließt Klinik in Zerbst: Gibt es nun doch Hoffnung für den Erhalt des Krankenhauses?

Zerbst - Die Rettung des Krankenhauses hat derzeit für Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD) oberste Priorität. Beweis dafür, die Stadtratssitzung am Mittwoch, wo auf Dittmanns Stuhl Stellvertreter Jan Hädrich Platz genommen hatte. Es ist die absolute Ausnahme, dass der Bürgermeister bei Sitzungen des Stadtrates fehlt, doch an diesem Mittwoch gab es zeitgleich eine Gesprächsrunde bei Landrat Andy Grabner (CDU) mit der Helios-Regionalgeschäftsführung, wo Grabner Dittmann dazu gebeten hatte.