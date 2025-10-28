weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Genthin
    4. >

  4. Historisches vor der Haustür: Vortrag über Handel und Gewerbe in Altenplathow – Heimatforscher zeigt seltene Einblicke

Historisches vor der Haustür Vortrag über Handel und Gewerbe in Altenplathow – Heimatforscher zeigt seltene Einblicke

Wie lebendig Handel und Gewerbe einst in Altenplathow waren, zeigt Heimatforscher Heiko Mahrenholz in einem neuen Vortrag. Mit historischen Aufnahmen und Geschichten lässt er das Wirtschaftsleben vergangener Jahrzehnte aufleben.

Von Mike Fleske 28.10.2025, 18:20
Ein historische blick auf die Altenplathower Straße in Altenplathow.
Ein historische blick auf die Altenplathower Straße in Altenplathow. Foto: Stadtarchiv Genthin

Genthin/Altenplathow - Der Parchener Heimatforscher Heiko Mahrenholz widmet sich in seinem neuen Vortrag dem Thema „Handel und Gewerbe in Altenplathow“.