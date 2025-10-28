Historisches vor der Haustür Vortrag über Handel und Gewerbe in Altenplathow – Heimatforscher zeigt seltene Einblicke

Wie lebendig Handel und Gewerbe einst in Altenplathow waren, zeigt Heimatforscher Heiko Mahrenholz in einem neuen Vortrag. Mit historischen Aufnahmen und Geschichten lässt er das Wirtschaftsleben vergangener Jahrzehnte aufleben.