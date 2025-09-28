Der Verein "Lesezauber" bietet einen Bücherflohmarkt. Besonders Kinderbücher werden viel verkauft. Zum Schnäppchenpreis gibt es dabei auch kleine Schätze.

Rosemarie Söhnke, Sandra Preuß und Anne Bogus vom Förderberein "Lesezauber" der Stadtbibliothek bieten immer wieder von gespendeten Büchern einen Flohmarkt an. Besonders beliebt sind dabei Kinder- und Jugendbücher.

Wolmirstedt. - Das Lesen als Hobby wird in Wolmirstedt immer beliebter. Das zeigt sich vor allem an den steigenden Zahlen der Kinder und Jugendlichen, die im Sommer an der großen Leseaktion teilgenommen haben. Das merkt auch der Förderverein - „Lesezauber“ - der Bibliothek.

„Wir bekommen sehr viele Bücher gespendet, die aber gefühlt noch schneller wieder vergriffen sind“, erklärt Vorsitzende Anne Bogus. Vor allem Kinder- und Jugendbücher stehen hoch im Kurs.

Flohmarkt mit Raritäten und Büchern für wenig Geld

Mehrmals im Jahr bietet der Verein Bücherflohmärkte an, um Gelesenes wieder unter die Leute zu bringen. „Da sind teilweise kleine Schätze dabei - weil vieles oft die Lieblingsbücher der eigenen Kinder waren“, sagt Sandra Preuß vom Verein. Viele seien einfach froh, wenn die Familienlieblinge statt irgendwo zu verstauben andere dann vielleicht ebenso begeistern könnten.

Für 1 bis maximal 3 Euro wandern Bücher, die sonst teilweise bis zu 20 Euro kosten, über den Vereins-Flohmarkttisch. Alle Einnahmen kommen der Bibliothel zugute, die an diesem Tag ebenfalls geöffnet hat. Eine große Auswahl gibt es wieder beim nächsten Regionalmarkt am Sonnabend, 4. Oktober.