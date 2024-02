Warum das Haushaltsdesaster in Genthin 2024 unbedingt ein Ende haben muss

Genthin. - „Können sich nicht alle mal am Riemen reißen, ihre Hausaufgaben machen und die Jahresabschlüsse so schnell wie möglich vorlegen?“ fragt Karl-Heinz Koszior aufgebracht gegenüber der Volksstimme nach den Diskussionen um das Haushaltsdesaster in der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses.