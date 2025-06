Der Verein „WeiterDenken“ will in Kamern im oberen Bereich des Schulgebäudes sein weiterführendes Schulkonzept umsetzen.

Kamern. - Bis zur 10. Klasse sollen Kinder und Jugendliche in Kamern im Landkreis Stendal in eine Schule mit freier Trägerschaft gehen können, so der Verein „WeiterDenken“. Dessen Mitglieder Martina Sander und Janet Maschewski informierten Interessierte über den Stand der Pläne in Kamern, zusammen mit Stefanie Wischer vom Verein „neugierig“. Auf dessen Erfahrung als Träger der bereits bestehenden Freien Schule soll aufgebaut werden.