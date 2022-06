Warum das Publikum dem Chor des Genthiner Gymnasiums stehend applaudierte

Jerichow/Genthin - Während die Luft draußen immer heißer wird, ist es in der großen, altehrwürdigen Klosterkirche in Jerichow angenehm kühl. Doch schnell heizen die Schülerinnen und Schüler des Bismarck-Gymnasiumsn die Stimmung in den alten Gemäuern ordentlich an. Nach zweieinhalb Jahren trat der Chor zu ersten Mal wieder vor Publikum auf - und sorgte vor einer nahezu vollbesetzten Kirche für viel Applaus.