Warum Frauen in der Politik immer noch unterrepräsentiert sind, warum die Gesellschaft dringend mehr Frauen in diesen Ämtern braucht und vor welchen Problemen Bürgermeisterinnen aktuell stehen.

Von Franziska Stawitz 30.08.2025, 06:37
Anja Schünicke, stellvertretende Ortsbürgermeisterin von Jerichow beim Bürgermeisterinnentreffen in Möckern.
Anja Schünicke, stellvertretende Ortsbürgermeisterin von Jerichow beim Bürgermeisterinnentreffen in Möckern. Foto: Franziska Stawitz

Möckern - Im Jerichower Land ist es tatsächlich ausgeglichen: Gemeint ist die männliche und weibliche Besetzung der Gemeinde- und Stadtoberhäupter. Vier Frauen und vier Männer haben diese Posten inne - aber das ist die Ausnahme, kann man schnell sagen mit Blick auf die anderen Landkreise.