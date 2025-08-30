Politik ist nicht nur Männersache Warum die Gesellschaft mehr Frauen als Bürgermeisterinnen braucht
Warum Frauen in der Politik immer noch unterrepräsentiert sind, warum die Gesellschaft dringend mehr Frauen in diesen Ämtern braucht und vor welchen Problemen Bürgermeisterinnen aktuell stehen.
30.08.2025, 06:37
Möckern - Im Jerichower Land ist es tatsächlich ausgeglichen: Gemeint ist die männliche und weibliche Besetzung der Gemeinde- und Stadtoberhäupter. Vier Frauen und vier Männer haben diese Posten inne - aber das ist die Ausnahme, kann man schnell sagen mit Blick auf die anderen Landkreise.