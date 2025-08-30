Warum Frauen in der Politik immer noch unterrepräsentiert sind, warum die Gesellschaft dringend mehr Frauen in diesen Ämtern braucht und vor welchen Problemen Bürgermeisterinnen aktuell stehen.

Möckern - Im Jerichower Land ist es tatsächlich ausgeglichen: Gemeint ist die männliche und weibliche Besetzung der Gemeinde- und Stadtoberhäupter. Vier Frauen und vier Männer haben diese Posten inne - aber das ist die Ausnahme, kann man schnell sagen mit Blick auf die anderen Landkreise.