weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Klötze
    4. >

  4. Oberstes Gericht entscheidet Angriff auf das Kuseyer Mädchen: Kampfhunde müssen im Tierheim bleiben

Oberstes Gericht entscheidet Angriff auf das Kuseyer Mädchen Kampfhunde müssen im Tierheim bleiben

Vor einem Jahr griffen American-Staffordshire–Mischlinge in Kusey ein neunjähriges Mädchen an. Die Halterin will die Tiere wieder zu Hause haben, doch die Stadt Klötze ist dagegen.

Von Henning Lehmann 30.08.2025, 11:04
Die beiden Kuseyer American-Staffordshire-Mischlinge müssen weiter in einem brandenburger Tierheim bleiben.
Die beiden Kuseyer American-Staffordshire-Mischlinge müssen weiter in einem brandenburger Tierheim bleiben. Foto: Peter Förster/dpa

Kusey/Klötze. - Die beiden American-Staffordshire-Mischlinge, die vor einem Jahr ein Mädchen in Kusey angegriffen und verletzt haben, bleiben weiter in einem Tierheim außerhalb der Altmark. Das hat eine Nachfrage bei Alexander Kleine, Bürgermeister der Einheitsgemeinde Klötze, ergeben.