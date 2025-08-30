Vor einem Jahr griffen American-Staffordshire–Mischlinge in Kusey ein neunjähriges Mädchen an. Die Halterin will die Tiere wieder zu Hause haben, doch die Stadt Klötze ist dagegen.

Die beiden Kuseyer American-Staffordshire-Mischlinge müssen weiter in einem brandenburger Tierheim bleiben.

Kusey/Klötze. - Die beiden American-Staffordshire-Mischlinge, die vor einem Jahr ein Mädchen in Kusey angegriffen und verletzt haben, bleiben weiter in einem Tierheim außerhalb der Altmark. Das hat eine Nachfrage bei Alexander Kleine, Bürgermeister der Einheitsgemeinde Klötze, ergeben.