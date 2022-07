Warum eine Orgel in der Schlagenthiner Kirche eine Besonderheit ist

Derzeit wird in der Schlagenthiner Kirche eine Orgel installiert. Und das ist für das Gotteshaus und die Ortschaft eine kleine Sensation. Die neue Orgel wird an den Weihnachtsfeiertagen erstmalig zu hören sein.

Fünf Register werden mit den Orgelpfeifen bestückt, die unterschiedliche Klangfarben erzeugen. Jedes Register wiegt ungefähr 250 Kilogramm und damit insgesamt kommen über eine Tonne auf die Waage, an denen die Helfer zu schleppen hatten.

Schlagenthin - Regale lehnen an der verputzen Mauer, die Tische auf der Empore lassen das Furnier nur erahnen, silbrig schimmernde Röhren verdecken es. Jetzt klappern Schraubenschlüssel, schnauft ein Staubsauger und knappe Anweisungen erfüllen den Raum. Eine Orgel nimmt Gestalt an. Und das ist in dem Gotteshaus schon ein fast vergessener Anblick.