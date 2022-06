Was bald in der Genthiner Friedenstraße passiert

Genthin - Die Friedenstraße ist so etwas wie die Traditionsstraße in Genthin. Nicht nur für den innerörtlichen Verkehr, sondern auch als Umleitungsstrecke bei Straßenbauarbeiten ist sie relevant. Doch mittlerweile sind einige Bereiche in einem sehr schlechten Zustand. Seit Jahren werden die Schlaglöcher entlang des unsanierten Abschnitts der Friedenstraße in Genthin nur notdürftig geflickt, und ein Tempo-30-Schild bremst die Autofahrer. Doch nun ist ein Ende dieser Widrigkeiten in Sicht.