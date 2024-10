Was bringen Windräder in Parchen und Schattberge den Dörfern?

Kommen neue Windräder in den Genthiner Ortschaften? Firmen haben Interesse am Neubau von Anlagen.

Parchen/Gladau. - In der Region gibt es vermehrt Pläne für den Ausbau erneuerbarer Energien. Neben neuen Photovoltaikanlagen sind nun auch wieder Windkraftanlagen ein Thema. Am 30. Oktober wird die Firma „Energiequelle“ ihre Pläne für Windkraftanlagen in Gladau vorstellen, die in der Nähe von Schattberge errichtet werden sollen.