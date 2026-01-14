Nach dem stressigen Geschäft zu Weihnachten und zum Jahreswechsel kann für das Team des Hotel/Restaurant „Am Meilenstein“ in Dunkelforth möglichst bald ein schöner, warmer Sommer kommen.

Was das Hotel/Restaurant „Am Meilenstein“ in Dunkelforth für Frühling und Sommer plant

„Keimzeit“ wird am 13. Juni in Dunkelforth auftreten.

Dunkelforth - Eine dezent angebrachte Werbetafel für einen Bootsverleih unmittelbar am Haupteingang gibt Anlass zu dieser Hoffnung. Lust auf Sommer, mitten im Winter? Kein Unding, die Weichen dafür sind jedenfalls gestellt, wie Holger Dierich erklärt.