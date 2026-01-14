Wie im Jahr 2024 bereiten sich die Motzener Karnevalisten mit viel Ehrgeiz auf die diesjährige Sitzung Mitte Februar vor.

Mangelsdorf - Die Motzener Karnevalisten werden am Sonnabend, 14. Februar, ab 20 Uhr das Bürgerhaus in Jerichow erobern. Mit ihrem Schlachtruf „Motzen Ahoi“ werben sie in diesen Tagen wieder mit farbenfrohen Plakaten für ihre traditionelle Karneval-Sitzung.

Dass sie diesmal terminlich auf den Valentinstag fällt, ist durchaus gewollt und findet damit seinen Niederschlag im Programm. Es steht unter dem verheißungsvollen Motto: „Ein Herz für Motzen – Karneval im Liebesglanz“, das gute Laune und Stimmung verspricht. Es drehe sich alles um die Liebe und das Kennenlernen, weckt Jutta Merkla von den Motzener Karnevalisten die Neugier der Jerichower.

Die Karnevalisten starten zwar leicht gehandicapt, aber nach wie vor voll engagiert und optimistisch in die neue Saison. Obwohl die Zahl der Mitwirkenden geschrumpft und eine neue Spielstätte bewältigt werden muss, lebt die Idee in Motzen weiter. Auf der karnevalistischen Bühne werden fünf Männer, neun Frauen und zwölf Tanzmädchen, stehen. Da das starke Geschlecht zahlenmäßig nicht mehr so präsent wie in den vergangenen Jahren vertreten ist, wird es aktuell keinen Männertanz mehr geben.

Nur eine Vorstellung in diesem Jahr

Am Freitag werden die Motzener erstmals zu einer Probe zusammenkommen. Die Aufgabenverteilung ist dabei gesetzt: Das Programm haben wie die letzten Jahre auch Victoria Gronka, Geena Stobbe, Anika Taut und Jutta Merkla geschrieben. Tim Lach arbeitet an einer Büttenrede und schreibt Texte mit Geena Stobbe. Regie führt das Tandem Victoria Gronka und Jutta Merkla. Als DJ kommt René Gronka zum Einsatz. Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen. Karten, ein Ticket kostet zwölf Euro, sind im Jerichower Optik-Geschäft Schröder zu erwerben. Eine zweite Vorstellung gibt es in diesem Jahr nicht.