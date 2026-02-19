Offenheit und Selbstvertrauen Was Schüler sich heimlich über Liebe fragen
Zwei Tage voller Übungen, Komplimente und kreativer Workshops halfen Jugendlichen, sich selbst zu entdecken und zu stärken. Was sie dabei über sich und andere herausfanden, hat alle überrascht.
19.02.2026, 06:20
Genthin - Zwischen Neugier, Unsicherheit und großen Gefühlen steckt die Schulzeit voller Fragen, auf die es im Unterricht oft keinen Platz gibt. Zwei besondere Projekttage haben genau diesen Raum geschaffen – ehrlich, kreativ und überraschend offen.