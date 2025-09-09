Sommerkonzert für den guten Zweck in Altenklitsche Was Spendenaktion zugunsten der Kirchturmuhr bisher eingebracht hat
Spenden-Aktion zugunsten einer neuen Kirchturm-Uhr beim Sommerkonzert in der barocken Kirche Altenklitsche: Junge Musiker aus Brandenburg zeigen sich beeindruckt vom Konzertort.
09.09.2025, 18:15
Altenklitsche - Unter den zahlreichen Sommerkonzerten in den sakralen Bauten der Region, die in den vergangenen Wochen Musikfreunde begeistert haben, konnte das Sommerkonzert am in Altenklitsche wieder einmal einen ganz individuellen Akzent setzen.