Spenden-Aktion zugunsten einer neuen Kirchturm-Uhr beim Sommerkonzert in der barocken Kirche Altenklitsche: Junge Musiker aus Brandenburg zeigen sich beeindruckt vom Konzertort.

Was Spendenaktion zugunsten der Kirchturmuhr bisher eingebracht hat

Sommerkonzert für den guten Zweck in Altenklitsche

Die Nachwuchs-Musiker Helena Fleischer (Violine) und Matthias Steiger (Piano) konzertierten erstmals in Altenklitsche. Bei einem Auftritt in Vieritz (Havelland) war Friederike von Katte auf sie aufmerksam geworden.

Altenklitsche - Unter den zahlreichen Sommerkonzerten in den sakralen Bauten der Region, die in den vergangenen Wochen Musikfreunde begeistert haben, konnte das Sommerkonzert am in Altenklitsche wieder einmal einen ganz individuellen Akzent setzen.