Zwei Fontane-Kenner laden zu einem Ausflug in die Zeit des großen Dichters ein. In einem bebilderten Vortrag erhalten Interessierte am 11. November neue Informationen über Fontanes Aufenthalt im Katte-Ort.

Was Theodor Fontane in Wust erlebte

Wust - Unter dem Motto „Fontane bei Katte in Wust“ steht eine Veranstaltung, die die Mitglieder des Geschichtskreises und der Marionettenbühne im evangelischen Kirchspiel Wulkow-Wust anbieten.

Am Sonnabend, 11. November, findet sie um 15 Uhr als Gedenkveranstaltung statt. Der Grund: Es ist der 293. Todestag des Hans Hermann von Katte.

Als Fontane im Sommer 1867 nach Wust reiste, hielt er seine Beobachtungen im Notizbuch fest. Das schmale Oktavbändchen mit dem Titel „Wust (v. Katte)/Schönhausen/Reise 1867“ ist überliefert und umfasst bisher unbekannte Informationen über Fontanes Aufenthalt in Wust und über die Gliederung des späteren „Wust“-Kapitels in den „Wanderungen“.

Das Bändchen ist eines von insgesamt 67 Notizbüchern, die seit 2011 im Rahmen einer digitalen Edition unter der Leitung der Fontane-Forscherin Gabriele Radecke entziffert und kommentiert werden.

Zusammen mit dem Fontane-Adepten Robert Rauh präsentiert sie in der nächsten Woche in Wust die Ergebnisse in einem bebilderten Vortrag. Die beiden Autoren mehrerer Fontane-Bücher geben nicht nur anschauliche Einblicke in Fontanes Arbeitsweise, sondern auch in dessen Notizbuch von 1867 über seine Reise nach Wust.

Das Ergebnis der Arbeit ist als Buch „Fontanes Havelland“ schon im Frühjahr dieses Jahres erschienen. Gabriele Radecke studierte Germanistik, Politik- und Rechtswissenschaft an den Universitäten Mainz und München und promovierte über Theodor Fontane. Sie begründete und leitete die Theodor-Fontane-Arbeitsstelle an der Universität Göttingen, ist Mitherausgeberin der „Großen Brandenburger Ausgabe“ sowie Herausgeberin des Projekts „Digitale Edition der Notizbücher Fontanes“. Radecke publizierte eine Reihe von Editionen, unter anderem den Storm-Fontane-Briefwechsel. 2017 wurde sie mit dem Preis des Stiftungsrats der Universität Göttingen in der Kategorie „Wissenschaft und Öffentlichkeit“ ausgezeichnet. Seit 2020 leitet sie das Literaturarchiv der Akademie der Künste in Berlin.

Robert Rauh studierte Archivwissenschaften an der Humboldt-Universität zu Berlin sowie Germanistik und Geschichte an der Freien Universität Berlin. Nach dem Referendariat war er zunächst als Fachreferent Gesellschaftswissenschaften im Cornelsen-Verlag tätig. Seit 2001 arbeitet er als Lehrer und seit 2008 als Fachseminarleiter Geschichte in Berlin. Für sein pädagogisches Engagement wurde Rauh 2013 mit dem Deutschen Lehrerpreis ausgezeichnet. Er veröffentliche Publikationen zu Fontanes Werk, unter anderem „Fontanes Frauen“.

Aufgrund von Bauarbeiten wird nicht, wie sonst üblich, in die Kirche Wust eingeladen. Im Dorfgemeinschaftsraum Wust (hinter der ehemaligen Schule) wird stattdessen berichtet. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Im Anschluss an die Lesung gibt es eine kurze Andacht am Sarg des Hans Hermann von Katte. Zu Kaffee und Kuchen wird dann in die Kirche Briest eingeladen.