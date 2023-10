Chatbots oder Künstliche Intelligenz (KI) sind aktuell in aller Munde. Wir haben mit einem Chatbot gesprochen und wollen aus Anlass von 100 Jahren Radio erfahren: Was weiß die KI über Edlef Köppen?

Genthin - Chatbots sind die Zukunft der automatisierten Kommunikation, meinen zumindest viele Experten. Der Begriff „Chatbot“ ist eine Zusammensetzung aus Chat und Roboter. Ein Chatbot ist also ein Roboter, mit dem der Mensch kommunizieren kann. Aus Anlass des 100. Jahrestages der ersten Unterhaltungssendung im Radio am 29. Oktober 1923, haben wir uns mit dem Chatbot „ChatGPT. CH 3.5“ über den aus Genthin stammenden Rundfunkpionier Edlef Köppen unterhalten. In kursiv finden sich unsere Anmerkungen.

Hat die Stadt Genthin etwas mit dem Rundfunk zu tun?

Ja, Genthin hat eine Verbindung zum Rundfunk. In der Stadt befindet sich der Sender Genthin, der eine wichtige Rolle bei der Verbreitung von Rundfunkprogrammen spielt. Der Sender ermöglicht es den Bewohnern von Genthin und der umliegenden Region, Radiosender zu empfangen und aktuelle Informationen, Musik und andere Inhalte zu genießen.

Das kommt durchaus hin. Denn im vergangen Jahr hat der MDR seinen DAB+ Standort Genthin in Betrieb genommen und damit Versorgungslücken im digitalen Rundfunk geschlossen. Aber hatte Genthin eine Verbindung zum Radio?

Hat die Stadt Genthin auch etwas mit dem frühen Rundfunk der 1920er Jahre zu tun?

Ja, tatsächlich hatte die Stadt Genthin eine gewisse Bedeutung im frühen Rundfunk der 1920er Jahre. In dieser Zeit wurden in Genthin Experimente mit drahtloser Übertragung von Tonsignalen durchgeführt. Insbesondere der deutsche Physiker und Ingenieur Hans Bredow spielte eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des Rundfunks in Genthin. Er war maßgeblich an der Errichtung des ersten Rundfunksenders in Genthin beteiligt, der später als Vorläufer des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland gilt.

Naja, Hans Bredow war Begründer des modernen deutschen Rundfunkwesens und ab 1926 Rundfunkkommissar im Reichspostministerium und dabei für die Errichtung und den Ausbau eines „Reichsfunknetzes“ verantwortlich. Dabei wurde auch die Versorgung Genthins im Rundfunknetz berücksichtigt. Die Schlussfolgerung der KI ist etwas gewagt. Einen Genthiner können wir aber mit dem Radio der früheren Jahre in Verbindung bringen.

Volksstimme: Kennen Sie Edlef Köppen?

Der aus Genthin stammende Edlef Köppen (1893 - 1939) war Schriftsteller, Dramaturg und Rundfunkpionier. Foto: Stadt- und Kreisbibliothek Genthin

GPT-3.5: Ja, ich kenne Edlef Köppen. Er war ein deutscher Schriftsteller, der vor allem für seinen Roman "Heeresbericht" bekannt ist. Das Buch wurde während des Ersten Weltkriegs veröffentlicht und gilt als eines der bedeutendsten Werke der deutschen Literatur. Köppen war auch als Übersetzer tätig und schrieb weitere Romane und Erzählungen.

Schriftsteller ist richtig. Aber mit der zeitlichen Verortung des Romans stimmt was nicht. Darauf weisen wir hin.

Moment, das Buch handelt vom Ersten Weltkrieg, es wurde aber erst 1930 veröffentlicht. Hier ist Ihre Angabe nicht ganz korrekt.

GPT-3.5: Entschuldigung für die ungenaue Angabe. Sie haben recht, "Heeresbericht" von Edlef Köppen wurde tatsächlich im Jahr 1930 veröffentlicht. Das Buch behandelt jedoch die Erfahrungen des Protagonisten während des Ersten Weltkriegs.

Aber Edlef Köppen war ja noch mehr als nur Schriftsteller. Hat er nicht auch beim Rundfunk gearbeitet?

GPT-3.5: Ja, Edlef Köppen hat tatsächlich beim Rundfunk gearbeitet. Nachdem er seine schriftstellerische Karriere begonnen hatte, arbeitete Köppen von 1925 bis 1933 als Rundfunkredakteur beim Nordische Rundfunk AG in Berlin. Während dieser Zeit war er für die literarische Gestaltung von Rundfunksendungen verantwortlich. Köppen war auch als Übersetzer tätig und arbeitete an der Übertragung von literarischen Werken ins Deutsche. Seine Erfahrungen beim Rundfunk haben zweifellos seinen Schreibstil und seine literarische Arbeit beeinflusst.

Das passt recht gut, wenngleich die Sache mit der Nordischen Rundfunk AG etwas ungenau scheint. Es gab die Reichs-Rundfunk-Gesellschaft (RRG) in der sich die regionalen Rundfunkgesellschaften zusammenschlossen, etwa die Nordische Rundfunk AG, die Berliner Funk Stunde, die Mitteldeutsche Rundfunk AG etc. Ähnlich wie in der ARD heute regionale Sender wie NDR, MDR, oder WDR zusammengeschlossen sind. Köppen war eigentlich nicht beim Nordischen Rundfunk, sondern bei der Berliner Funk-Stunde. Deshalb fragen wir dies:

Was hat Edlef Köppen im Rundfunk geleistet?

GPT-3.5: Edlef Köppen hat im Rundfunk verschiedene Leistungen erbracht. Als Redakteur beim Norddeutschen Rundfunk in Hamburg in den 1920er Jahren war er an der Planung und Gestaltung von Radiosendungen beteiligt. Er arbeitete auch als Autor und schrieb Drehbücher für Hörspiele und andere Radioproduktionen. Später, in den 1930er Jahren, war er auch beim Radiosender Funk-Stunde Berlin tätig. Dort war er ebenfalls als Redakteur und Autor tätig und trug zur Programmgestaltung bei. Seine Arbeit im Rundfunk ermöglichte es ihm, seine kreativen Fähigkeiten in einem anderen Medium zu entfalten und ein breiteres Publikum zu erreichen.

Naja, beim Norddeutschen Rundfunk war Köppen gar nicht und bei der Berliner Funk Stunde war er schon 1924 als freier, ab 1925 als festangestellter Mitarbeiter tätig. Übrigens kam er zum Radio auf Vermittlung seines früheren Schulfreundes Hermann Kasack, der selbst ein bekannter Schriftsteller war. Fragen wir nach dem Berliner Rundfunk.

War Köppen nicht Mitarbeiter der Funk Stunde in Berlin?

GPT-3.5: Ja, das ist korrekt. Edlef Köppen war auch Mitarbeiter der Funk-Stunde Berlin, einem Radiosender, der in den 1920er und 1930er Jahren in Berlin aktiv war. Er arbeitete dort als Redakteur und Autor und war an der Produktion von Hörspielen und anderen Radiosendungen beteiligt. Die Funk-Stunde Berlin war ein bekannter und beliebter Radiosender in dieser Zeit und Köppen trug zu seinem Programm bei.

Das passt ganz gut. Aber da war doch noch was mit Köppen und der Literatur im Radio ...

Hat Edlef Köppen Literatur im Rundfunk vorgestellt?

GPT-3.5: Ja, Edlef Köppen hat während seiner Zeit beim Rundfunk literarische Werke vorgestellt und für Rundfunksendungen adaptiert. Als Rundfunkredakteur war er für die literarische Gestaltung von Sendungen verantwortlich und hat dabei auch literarische Werke ins Deutsche übersetzt. Es ist anzunehmen, dass er seine Kenntnisse und Leidenschaft für Literatur genutzt hat, um interessante und ansprechende Inhalte für das Radiopublikum zu präsentieren. Obwohl es keine spezifischen Aufzeichnungen oder Sendungen gibt, die direkt mit ihm in Verbindung gebracht werden können, hat Köppen zweifellos seinen Beitrag zur literarischen Präsentation im Rundfunk geleistet.

Das stimmt ist aber wenig detailliert. Köppen hat wohl als Erster zeitgenössische bekannte Schriftsteller wie Alfred Döblin, Heinrich Mann, Bertold Brecht, Ernst Toller oder Else Lasker-Schüler ins Radio gebracht, hat ihre Werke präsentiert und Rundfunkporträts gestaltet. Allein die illustre Literatenliste reicht, Köppen einen durchaus prägenden Einfluss auf das junge Medium zuzuschreiben, da ist die KI etwas zurückhaltend.

Auch hat sich Köppen im Rundfunk früh mit dem Ersten Weltkrieg auseinander gesetzt. Köppen erinnerte mit einer Gedenksendung „1914 bis 1918“ bereits am Volkstrauertag 1930 mit deutlicher Antikriegstendenz an den Ersten Weltkrieg. Als im Februar 1931 Köppens Essay„ Wir standen vor Verdun“ zu hören war, wurde der Autor zur Zielscheibe der rechten Presse, die die Sendung als „Pazifistenspuk“ verteufelte. Ein echtes Politikum des früheren Rundfunks. Ist davon etwas überliefert?

Gibt es Sendungen mit Edlef Köppen?

GPT-3.5: Nein, Edlef Köppen war als Schriftsteller und Rundfunkredakteur tätig, aber es gibt keine Aufzeichnungen oder bekannten Sendungen, die direkt mit ihm in Verbindung gebracht werden können. Während seiner Zeit beim Rundfunk war er hauptsächlich für die literarische Gestaltung von Sendungen verantwortlich, aber es gibt keine spezifischen Informationen über Sendungen, die seinen Namen tragen oder in denen er als Moderator oder ähnliches auftrat. Köppens Hauptbeitrag zum Rundfunk bestand darin, literarische Werke ins Deutsche zu übersetzen und für Rundfunksendungen zu adaptieren.

Die Kenntnisse der KI über das Genthiner Köppen-Archiv scheinen nicht vorhanden, wohl weil dieses als digitaler Rückgriff für den Chatbot nicht zur Verfügung steht. Denn hier finden sich durchaus Sendungstitel, Sendeabläufe und Manuskripte, die Köppens Arbeit im Rundfunk belegen. Es gibt auch Tonaufnahmen von Köppen als Vorleser von Teilen des Heeresberichtes. Das ist aber ein schon sehr spezifisches Wissen. Köppens Karriere beim Rundfunk endete 1933 nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten. Danach ging Köppen zum Film.

Edlef Köppen war auch beim Film. Welche Informationen haben Sie dazu?

GPT-3.5: In den 1930er Jahren, war er als Drehbuchautor und Regisseur für den Film tätig. Er schrieb das Drehbuch für den Film "Der Schimmelreiter" (1934) und führte Regie bei "Der Kaiser von Kalifornien" (1936). Köppen war also nicht nur ein talentierter Schriftsteller, sondern auch in anderen Bereichen der Kunst aktiv.

Regisseur Köppen? Nö. Drehbücher hat er wohl geschrieben, aber dummerweise nicht diese. Das Drehbuch zum "Schimmelreiter" stammt von Hans Deppe und Curt Oertel, der "Kaiser von Kalifornien" ist ein Film von Luis Trenker, der auch das Drehbuch schrieb. Diese Infos der KI sind falsch.

1934 und 1939 Jahren war Köppen beim Film tätig. Bei derTobis Europa-Film AG stieg er bis zum Chefdramaturgen auf, obwohl er es ablehnte, der NSDAP beizutreten und sich für ein antisemitisches und pronazistisches Filmprogramm zu engagieren.

KI verortet Edlef Köppen in Tilsit

Welche Bücher von Edlef Köppen sind bekannt?

GPT-3.5: Edlef Köppen ist vor allem für seinen Roman "Heeresbericht" bekannt, der im Jahr 1930 veröffentlicht wurde. Das Buch behandelt die psychologischen Auswirkungen des Ersten Weltkriegs auf die Soldaten und gilt als eines der bedeutendsten Werke der deutschen Kriegsliteratur.

Wo wurde Edlef Köppen geboren?

GPT-3.5: Edlef Köppen wurde am 29. Juni 1893 in Tilsit, Ostpreußen, im heutigen Russland, geboren. Tilsit war zu dieser Zeit Teil des Deutschen Kaiserreichs. Köppen verbrachte seine Kindheit und Jugend in Tilsit, bevor er später nach Hamburg zog, um dort seine Karriere im Rundfunk zu verfolgen. Vielen Dank für die Frage!

29. Juni 1893 und Hamburg? Das wird den Genthiner Bibliotheksbesuchern aber anders vermittelt ... Also Einspruch!

Aber Edlef Köppen wurde am 1. März 1893 geboren ...

GPT-3.5: Es tut mir leid für die vorherige fehlerhafte Information. Sie haben recht, Edlef Köppen wurde am 1. März 1893 in Tilsit, Ostpreußen, geboren.

Wir sind weiterhin unzufrieden ...

Edlef Köppen stammt doch aus Genthin!

GPT-3.5: Es tut mir leid, aber laut meinen Informationen wurde Edlef Köppen in Tilsit, Ostpreußen, geboren. Es ist möglich, dass es Verwirrung oder unterschiedliche Quellen gibt, die zu unterschiedlichen Angaben führen könnten. Es ist jedoch bekannt, dass Köppen einen Teil seines Lebens in Genthin, einer Stadt in Sachsen-Anhalt, verbracht hat.

Ist Köppen nun Genthiner oder nicht? Ja, die "Deutsche Biografie" der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften verortet Köppen so: Köppen, Edlef (Pseudonym Joachim Felde, Schriftsteller, * 1.3.1893 Genthin bei Magdeburg. Vater: Robert (1863–1922), Dr. med., Arzt, Sohn eines Bauern in Mützel; Mutter: Emma (1868–1937), Tochter d. Großkaufmann. Hosmann in Kiel. Das hätte ChatGTB auch rausfinden können. Die Infos sind im Internet abrufbar.

Wo wurde Edlef Köppen begraben?

GPT-3.5: Edlef Köppen wurde auf dem Friedhof Ohlsdorf in Hamburg, Deutschland, begraben. Der Friedhof Ohlsdorf ist einer der größten Parkfriedhöfe der Welt und eine bedeutende Ruhestätte für viele prominente Persönlichkeiten. Köppens Grabstätte befindet sich dort, und es ist möglich, sie zu besuchen, um seine Erinnerung zu ehren. Vielen Dank für die Frage!

Wie Ohlsdorf? Da passt ja nun gar nichts zusammen. Köppen hatte mit Hamburg nicht viel zu tun, sondern war eher im Raum Berlin-Brandenburg beheimatet. Edlef Köppens Grab ist daher auf dem Waldfriedhof in Wilhelmshorst bei Potsdam zu finden.

Weitere Informationen zum Leben und Wirken Edlef Köppens, gibt es in der Genthiner Stadt- und Kreisbibliothek. Dort ist im Treppenhaus eine Dauerausstellung zu dem Schriftsteller, Radiomitarbeiter und Filmdramaturg zu sehen.