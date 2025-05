Die Trogbrücke am Wasserstraßenkreuz Magdeburg soll wieder mit Wasser befüllt werden. Sieben Wochen war der Trog nun trocken. Wann die Schiffahrt wieder einsetzen könnte.

Hohenwarthe - Es läuft alles nach Plan, kann die Wasserstraßen und Schifffahrtsverwaltung Magdeburg verkünden, denn die Kanalbrücke (Trogbrücke) bei Magdeburg wird heute termingerecht wieder mit Wasser befüllt.

Am Montagnachmittag, 19. Mai 2025, sollen die Tafeln des westlichen Revisionsverschlusses an der Kanalbrücke beim Wasserstraßenkreuz Magdeburg gezogen werden. Dadurch wird der derzeit trockengelegte Kanalbereich wieder mit Wasser befüllt. Am Freitag, 23. Mai, wird der Bereich wieder für die Schifffahrt freigegeben, lässt das Amt wissen.

Zum Thema:In Europas größter Trogbrücke wurde der „Stöpsel“ gezogen

Reinigungsarbeiten an der Trogbrücke. Foto: Uli Lücke

Im Rahmen einer Bauwerksprüfung wurde die längste Kanalbrücke Europas vor sieben Wochen trockengelegt. In diesem Zusammenhang fanden neben der Inspektion auch umfangreiche Reinigungsarbeiten, Korrosionsschutzarbeiten und weitere kleine Instandsetzungen statt. Beim Ablassen des Wassers kamen auch ein Fahrrad, eine Drohne und ein Schlittschuh zum Vorschein.

Arbeiten an der Trogbrücke liegen genau im Zeitplan

Nach sieben Wochen der Trockenlegung im Rahmen von regelmäßigen Inspektions- und Wartungsarbeiten konnte das zuständige Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Elbe die Arbeiten im vorgesehenen Zeitplan durchführen und abschließen, wie der Mitteilung zu entnehmen ist.

Oft gelesen:Bald Parkschein nötig am Wasserstraßenkreuz?

Die Brücke wurde 2003 nach fünf Jahren Bauzeit eingeweiht und führt nördlich von Magdeburg über die Elbe. Sie ist Teil des Mittellandkanals, der zentralen Ost-West-Schiffsverbindung in Deutschland.