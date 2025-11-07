Wildererhütte in Kade bei Genthin erweitert Angebot Waschbärboulette kommt jetzt sogar ins Museum
Kader Wildererhütte ersetzt Tiefkühltruhen durch moderne Kühlregale und ermöglicht den Kunden damit einen übersichtlicheren Einkauf. Waschbärfleisch bleibt im Sortiment der große Renner. Und Museum will die Produkte der Wildererhütte jetzt sogar in einer Ausstellung zeigen.
Aktualisiert: 07.11.2025, 18:28
Kade - Verkaufskultur zwischen jagdlichtem Ambiente, ländlichem Flair und moderner Ladenausstattung – und das alles auf räumlich begrenzten Platz. Das ist die Wildererhütte in Kade, die durch ihre Waschbärbouletten deutschlandweit bekannt ist. Nun hat sogar ein Museum die Produkte von Michael Reiß angefordert.