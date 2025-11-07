Kader Wildererhütte ersetzt Tiefkühltruhen durch moderne Kühlregale und ermöglicht den Kunden damit einen übersichtlicheren Einkauf. Waschbärfleisch bleibt im Sortiment der große Renner. Und Museum will die Produkte der Wildererhütte jetzt sogar in einer Ausstellung zeigen.

Waschbärboulette kommt jetzt sogar ins Museum

Michael Reiß mit einem Teil seines Wurstsortimentes. Der Inhaber der Kader Wildererhütte hat mehrere tausend Euro in moderne Kühltechik investiert.

Kade - Verkaufskultur zwischen jagdlichtem Ambiente, ländlichem Flair und moderner Ladenausstattung – und das alles auf räumlich begrenzten Platz. Das ist die Wildererhütte in Kade, die durch ihre Waschbärbouletten deutschlandweit bekannt ist. Nun hat sogar ein Museum die Produkte von Michael Reiß angefordert.