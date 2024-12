Weihnachtsmarkt in Jerichow: Die schönsten Bilder

Der Auftritt der Jüngsten sorgte zugleich für einen sehr gut besuchten Weihnachtsmarkt am frühen Nachmittag auf dem Topfmarkt in Jerichow. Eltern, Großeltern und viele mehr waren gekommen, um sich das Programm anzuschauen.

Jerichow. - Klein, aber fein - so präsentiert sich der Jerichower Weihnachtsmarkt auch im Jahr 2024. Die 21. Auflage des adventlichen Miteinanders auf dem Topfmarkt der Klosterstadt lockt am Vorabend des dritten Advents Hunderte Menschen aus der Stadt und Region an genau diesen Ort - und sie werden nicht enttäuscht.