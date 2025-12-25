Zwei Abende, zwei Programme: Großes Chorkonzert für den guten Zweck in der Neuapostolischen Kirche. Weihnachtliche Unterhaltung mit dem Frauen- und Männerchor in der evangelischen Kirche.

Viele Zuhörer hatte das Konzert in der Neuapostolischen Kirche Genthin mit drei Ensembles.

Genthin - Zwei aufeinanderfolgende Konzerte in Genthin brachten unterschiedliche Repertoires und Momente des Mitsingens. Die Chöre aus Genthin, Premnitz und der Neuapostolischen Kirchengemeinde präsentierten Barock-, Romantik- und a-cappella-Stücke. Der Frauen- und Männerchor sorgte in einem weiteren Abend für beste Unterhaltung mit Weihnachts- und Winterliedern.