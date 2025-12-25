weather heiter
Magdeburg, Deutschland
Selbst die Polizei weiß nichts Mysteriös: Linienbus steht in Magdeburg stundenlang quer und verlassen auf der Straße

Mysteriöser Vorfall in Magdeburg: Ein Bus der Magdeburger Verkehrsbetriebe steht verlassen mit Warnblinkanlage stundenlang quer auf der Straße. Was bisher bekannt ist.

Von Rainer Schweingel Aktualisiert: 25.12.2025, 16:54
Ein Bus steht führerlos mitten auf der Otto-Richter-Straße in Magdeburg.
Ein Bus steht führerlos mitten auf der Otto-Richter-Straße in Magdeburg. Foto: Rainer Schweingel

Magdeburg - Eine unliebsame Überraschung erleben derzeit Autofahrer in Magdeburg. Bei der Passage der Otto-Richter-Straße müssen sie besonders vorsichtig fahren. Mitten auf der Straße steht ein Linienbus schräg an der Hauswand bis auf die Mitte der Fahrbahn: verlassen, führerlos, aber immerhin mit eingeschalteter Warnblinkanlage.