  4. Zensus sorgt für Ärger: Klage gegen Volkszählung: Stadt Burg kämpft um 1.300 Einwohner und knapp 50.000 Euro

Volkszählung oder Melderegister? Die Antwort auf diese Frage ist für die Stadtverwaltung Burg mit fast 50.000 Euro verbunden. Eine Klage gegen das Ergebnis vom Zensus vom Statistischen Landesamt soll Klarheit bringen.

Von Marco Papritz 25.12.2025, 14:45
Die Stadtverwaltung in Burg klagt gegen die vom Zensus ermittelte Einwohnerzahl. Die ist maßgebend für Geld, das über das Finanzausgleichsgesetz an die Stadt gezahlt wird.
Die Stadtverwaltung in Burg klagt gegen die vom Zensus ermittelte Einwohnerzahl. Die ist maßgebend für Geld, das über das Finanzausgleichsgesetz an die Stadt gezahlt wird. Symbolfoto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

Burg - Melderegister gegen Volkszählung, Stadtverwaltung Burg gegen das Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt. So lässt sich der Streit zusammenfassen, der nun in einer Klage mündet.