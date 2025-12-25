Zensus sorgt für Ärger Klage gegen Volkszählung: Stadt Burg kämpft um 1.300 Einwohner und knapp 50.000 Euro

Volkszählung oder Melderegister? Die Antwort auf diese Frage ist für die Stadtverwaltung Burg mit fast 50.000 Euro verbunden. Eine Klage gegen das Ergebnis vom Zensus vom Statistischen Landesamt soll Klarheit bringen.