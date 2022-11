Welche Erinnerungen Genthiner mit der heutigen Poststraße verbinden

Genthin - Dass wir bei unserem aktuellen Heimatfotorätsel nach der Königstraße, heute Poststraße, gesucht haben, war für alle Genthiner, die sich daran beteiligt haben, klar. Bei Wilma Brökingkommen beimAnblick des historischen Fotos Erinnerungen an ihre Zeit als Telefonistin im Fernmeldeamt im Hof des Backsteingebäudes der Post auf dem rechts auf. Von 1965 bis 1969 sei sie hier tätig gewesen, erzählt sie am Redaktions-Telefon, und: „Das war eine sehr schöne Zeit“. Sie hat auch später als Telefonistin gearbeitet, dann dem Rat des Kreises. Noch heute hat sie alle Telefonnummern im Kopf jener Leute, die noch einen Festnetzanschluss haben, meint sie. Wenn sie eine solche Telefon- oder andere längere Nummer sagen soll, dann stets die einzelnen Zahlen nacheinander (und nie in Zweier- oder Dreierblöcken), so wie sie es als Telefonistin beim Verbinden auch immer zu machen hatte.