Welches neue Material es für den Film über die Genthiner Silva-Werke gibt

Auf großes Interesse stieß die Dokumentation „Erfüllt ihr Vermächtnis“ über die Silva-Munitionswerke in Genthin. Dadurch ergab sich ein Kontakt zu Zeitzeugen. Deren Erinnerungen sollen den Film nun erweitern.

Genthin - Im vergangenen Jahr wurde der Film unter großem Publikumsinteresse in der St. Trinitatiskirche uraufgeführt. Die rund 20-minütige Dokumentation erzählt die Geschichte des KZ-Außenlagers Ravensbrück in Genthin-Wald während der Zeit des Zweiten Weltkrieges und bringt damit ein Stück dunkle Zeitgeschichte Genthins in Erinnerung.