Im September ist die Zahl der Arbeitslosen im Jerichower Land im Vergleich zum Vormonat August um 89 Personen bzw. um 2,8 Prozent gesunken.

Damit waren 3.050 Menschen im Landkreis Jerichower Land arbeitslos gemeldet, so eine Pressemitteilung der Arbeitsagentur. Die Arbeitslosenquote betrug damit 6,7 Prozent. Zum Vergleich: Im September 2023 betrug die Arbeitslosenquote 6,9 Prozent und es waren 3.127 Personen arbeitslos gemeldet.

„Die Entwicklung des Arbeitsmarktes wird durch den Beginn neuer Arbeits- und Ausbildungsverhältnisse im September positiv beeinflusst. Gegenüber dem Monat August ist die Arbeitslosigkeit deshalb weiter zurückgegangen“, wird Matthias Kaschte, Vorsitzender der Geschäftsführung der Arbeitsagentur Sachsen-Anhalt Nord, in der Pressemitteilung zitiert.

Offene Stellen

Trotz der schwächelnden Konjunktur und den damit verbundenen Unsicherheiten, hätten die Unternehmen im September wieder neue Arbeitsstellen gemeldet, so Kaschte weiter. Für Personen, die ihre Arbeit verloren haben und ihre Kenntnisse und Fertigkeiten nun in anderen Unternehmen einbringen wollen, würden sich daraus Chancen ergeben. Wo berufliche Qualifikationen nicht mehr aktuell sind oder besondere Einarbeitungsbedarfe bestehen, könnten die Arbeitsagentur und die Jobcenter durch gezielte Weiterbildungsmaßnahmen oder andere Fördermöglichkeiten unterstützen.

In der aktuellen Pressemitteilung wird auch wieder auf die Unterbeschäftigung geblickt, denn diese zeichnet ein umfassendes Bild von der Verfassung des Arbeitsmarktes. Hier werden neben Arbeitslosen auch Teilnehmer in Maßnahmen, Weiterbildungen, Vorruhestandsregelungen und arbeitsunfähig Erkrankte erfasst. Die Zahl der Menschen in Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) belief sich im Jerichower Land im September 2024 auf 4.040, das sind 33 Personen weniger als im Vormonat und 44 weniger als im Vorjahresmonat. Die Unterbeschäftigungsquote beträgt aktuell 8,7 Prozent.

Der Stellenbestand im Landkreis ist weiterhin hoch. Er ist gegenüber dem Vormonat zudem um zehn gestiegen und beträgt 842. Im Vorjahr waren im September 799 Arbeitsstellen gemeldet.