Premiere für Vierbeiner Tierisch festlich: Magdeburg bekommt seinen ersten Weihnachtsmarkt für Hunde

Magdeburg steht vor einer Premiere, die nach Glühwein duftet, nach Leckerlies klingt – und garantiert Freudengebell auslöst: der erste Hunde-Weihnachtsmarkt der Stadt.

Von Karolin Aertel Aktualisiert: 03.12.2025, 10:40
Magdeburgs erste Fellnase im Festtagsmodus und bereit für den Hunde-Weihnachtsmarkt.
Magdeburg. - Magdeburg hat schon so manche Premiere erlebt – aber diese ist wirklich tierisch gut. Die Fellfraktion der Stadt bekommt ihren eigenen kleinen Hunde-Weihnachtsmarkt. Quasi Adventsevent bei „Sitz!“ und „Plätzchen“.