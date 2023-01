Wenn die Burger und Genthiner Schwarz-weiß-Welt bunt wird

Die Brandenburger Straße in Genthin in den 1920er Jahren nach dem Einfärben. Auf der rechten Seite ist die Schuh-Restaurationvon Julius Schütte zu sehen. Links hinter dem geparkten Fahrzeug befindet sich das Kaufhaus von Hugo Magnus.

Genthin/Burg - Plötzlich wird der graue Himmel blau, die Fassade am Kaufhaus Magnus rot, Blätter an Bäumen grün. Der Blick in die Brandenburger Straße in Genthin wird durchaus ein anderer, wenn das bekannte Foto aus den 1920er Jahren plötzlich Farbe erhält.