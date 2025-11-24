Neubau für mehr Sicherheit Justizzentrum Stendal - So soll Bürgern schneller geholfen werden
Auf dem Gelände des Justizzentrums „Albrecht der Bär“ in Stendal entsteht ein Kubus aus Glas und Aluminium. Welche Aufgaben hat der moderne Bau zwischen historischen Mauern?
Aktualisiert: 24.11.2025, 17:17
Stendal - An wenigen Orten werden die preußischen Wurzeln Stendals so deutlich: Das Justizzentrum „Albrecht der Bär“, einst große Kaserne, beherbergt drei Gerichte, die Staatsanwaltschaft, das Grundbuchamt und das Zentrale Aktenlager Sachsen-Anhalt Nord. Das neue Domizil für letztgenanntes Papierarchiv ist fast fertig, aber noch längst nicht die letzte Baustelle auf dem weiträumigen Gelände an der Scharnhorststraße.