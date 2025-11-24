Auf dem Gelände des Justizzentrums „Albrecht der Bär“ in Stendal entsteht ein Kubus aus Glas und Aluminium. Welche Aufgaben hat der moderne Bau zwischen historischen Mauern?

Justizzentrum Stendal - So soll Bürgern schneller geholfen werden

So etwa soll der Kubus aussehen, der auf dem Gelände des Justizzentrums Albrecht der Bär in Stendal entsteht.

Stendal - An wenigen Orten werden die preußischen Wurzeln Stendals so deutlich: Das Justizzentrum „Albrecht der Bär“, einst große Kaserne, beherbergt drei Gerichte, die Staatsanwaltschaft, das Grundbuchamt und das Zentrale Aktenlager Sachsen-Anhalt Nord. Das neue Domizil für letztgenanntes Papierarchiv ist fast fertig, aber noch längst nicht die letzte Baustelle auf dem weiträumigen Gelände an der Scharnhorststraße.