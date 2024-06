Im Vorübergehen kann jeder Interessierte künstlerische Architektur-Fotos von Andreas Müller in der „Galerie am Gehsteig“ am Gebäude der Genthiner Bibliothek betrachten.

Genthin. - Andreas Müller schaut genau hin. Auf die Details. Und aus dieser Fähigkeit hat der aus Jerichow stammende Künstler eine kleine Ausstellung gemacht. „Architektur flüstert“ heißt die und ist als neue Schau in der „Galerie am Gehsteig“ in den Fenstern der Stadt- und Kreisbibliothek Genthin zu sehen.

Müller, von Hause aus IT-Fachmann in der Elektrobranche, hat sich in den vergangenen Jahren mehr und mehr seiner künstlerischen Ader gewidmet. Dem Malen, Gedichte schreiben und dem künstlerischen Fotografieren. „Ich gehe mit sehr sensiblen Augen durch die Welt“, meint er. Auch durch Genthin natürlich. Und dabei hat er viele interessante Details in Fotos festgehalten, an denen er mit dieser Schau alle Vorübergehenden teilhaben lassen will.

Die Idee zur „Galerie am Gehsteig“ hatte einst die freischaffende Journalistin, Lyrikerin und Fotografin Bianca Kahl aus Genthin. Eines Tages habe sie festgestellt, dass die Plakate, die an den Fenstern der Touristeninformation befestigt waren, zu Beginn der Corona-Zeit ziemlich viele Veranstaltungsabsagen verkündeten. „Da dachte ich mir, es wäre gut, wenn dort etwas Schöneres hinge“, sagte sie damals. So sei während der Corona-Zeit die Idee entstanden, die Fenster als Ausstellungsfläche zu nutzen.