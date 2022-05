Wie die Integration der Geflüchteten in Genthin voranschreitet

Viele Fragen waren am Dienstag im Lindenhof beim Treff von Geflüchteten und Helfern zu beantworten: zu ALG II, Hilfsleistungen für Bedürftige und zum Ausfüllen von Formularen.

Genthin (sm) - In den über die Volkshochschule laufenden Deutschkursen im Genthiner Kreishaus hätten bisher 48 aus der Ukraine Geflüchtete begonnen, die Sprache zu lernen. Das sagte Steffi Petrat, ehrenamtliche, private Helferin und Initiatorin der Hilfsinitiative „helpforpeople2022“, am Dienstag am Rande des wöchentlichen Treffs von Geflüchteten und Helfern im Lindenhof. Heute würden diese bereits ihre Abschlussarbeiten schreiben.