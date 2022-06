Wie die Kader mit dem Aufbau einer echten Krippe ein Stück Weihnachtsgeschichte ins Dorf holen

Derzeit kann in Kade eine echte Krippe samt Jesuskind und den Heiligen Drei Königen besucht werden. Zahlreiche Einwohner beteiligten sich an dem Aufbau. Damit wollen die Menschen des Jerichower Ortsteils einen Ausgleich für die ausfallenden Weihnachtsmärkte schaffen. Was die Kader und Besucher erwartet.

Martin Kühne bessert beim Aufbau kleine Schäden an der Krippe an der Kader Kirche aus.

Kade - Auch in diesem Jahr müssen in Kade der überregional bekannte Nikolausmarkt und zudem das Krippenspiel des Fördervereins „Kader Kirchen“ ausfallen. Doch die Menschen des Ortes am Elbe-Havel-Kanal sind bekannt dafür, pragmatisch mit Herausforderungen umzugehen, wie es sie auch in diesem Jahr zuhauf gab. Da macht der Dezember keine Ausnahme.