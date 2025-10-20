Mehr Mobilität im Alter Wie ein Bürgerbus den Alltag älterer Menschen in Genthin erleichtern könnte
Ehrenamtlich fahren, Menschen verbinden, Mobilität sichern – mit einem Bürgerbus wollen die Genthiner Stadtsenioren die Lebensqualität älterer Menschen spürbar verbessern. Doch die Initiative braucht Durchhaltevermögen und kluge Planung, wie ein Blick ins Jerichower Land zeigt.
20.10.2025, 18:20
Genthin - Viele ältere Menschen in und um Genthin wünschen sich mehr Selbstständigkeit im Alltag. Der Weg zum Arzt, zur Bank oder zum Einkaufen ist für sie oft beschwerlich – besonders, wenn kein Auto mehr gefahren wird. Mit einem neuen Plan beschäftigen sich jetzt die Genthiner Stadtsenioren.