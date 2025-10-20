Ehrenamtlich fahren, Menschen verbinden, Mobilität sichern – mit einem Bürgerbus wollen die Genthiner Stadtsenioren die Lebensqualität älterer Menschen spürbar verbessern. Doch die Initiative braucht Durchhaltevermögen und kluge Planung, wie ein Blick ins Jerichower Land zeigt.

Wie ein Bürgerbus den Alltag älterer Menschen in Genthin erleichtern könnte

In Möser gab es vor einigen Jahren einen Bürgerbus. Dort gestaltete sich der Betrieb schwierig.

Genthin - Viele ältere Menschen in und um Genthin wünschen sich mehr Selbstständigkeit im Alltag. Der Weg zum Arzt, zur Bank oder zum Einkaufen ist für sie oft beschwerlich – besonders, wenn kein Auto mehr gefahren wird. Mit einem neuen Plan beschäftigen sich jetzt die Genthiner Stadtsenioren.