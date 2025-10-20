Mehr Mobilität im ländlichen Raum Wie ein Bürgerbus den Alltag den Nahverkehr in Genthin verändern könnte
Ehrenamtlich fahren, Menschen verbinden, Mobilität sichern – mit einem Bürgerbus soll die Lebensqualität vieler Menschen spürbar verbessert werden. Doch die Initiative hat auch ihre Tücken.
Aktualisiert: 21.10.2025, 11:27
Genthin - Viele Menschen in und um Genthin wünschen sich mehr öffentliche Mobilität. Der Weg zum Arzt, zur Bank oder zum Einkaufen ins Umland ist weit – wenn etwa kein Auto vorhanden ist. Die Genthiner Stadtsenioren wollen hier neue Wege gehen und Abhilfe schaffen.