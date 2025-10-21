Agentur für Arbeit unterstützt Jugendliche auf dem Weg zur Ausbildung. Dank zweier Plattformen, die den Jugendlichen den Einstieg frühzeitig und gezielt ermöglicht sollen. Einige Schönebecker Firmen suchen gezielt Praktikanten.

Ein Praktikum kann bei der Jobsuche unterstützen.

Schönebeck/Halberstadt/VS. - Welcher Beruf passt am besten? Eine Frage mit der sich einige Jugendliche, die demnächst ihre Schule beenden, beschäftigen. Eine Möglichkeit, sich Inspiration zu holen, bietet nun die Agentur für Arbeit an. Mittels der Praktikumsbörse können Jugendliche herausfinden, welcher Beruf zu ihnen passt.