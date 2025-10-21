weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  Herbstliche Spendenaktion: Genthin: Neuapostolische Kirche sammelt Lebensmittel für die Tafel

Seit dem Erntedankfest wurden in der neuapostolischen Gemeinde Lebensmittel gesammelt. Jetzt wurden die Spenden an die Genthiner Tafel übergeben. Auch als Anregung für weitere Spender.

21.10.2025, 16:30
Spende an die Tafel in der Neuapostolischen Kirche in Genthin.
Spende an die Tafel in der Neuapostolischen Kirche in Genthin. Mike Fleske

Genthin - Seit dem Erntedankfest wurden in der Neuapostolischen Kirche in Genthin Lebensmittel gesammelt. Diese sind nun an die Tafel Genthin übergeben worden. Damit möchte die Gemeinde zeigen: Anderen zu helfen, ist gar nicht so schwer.